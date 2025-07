Aree interne | oltre 80 milioni per le strategie territoriali integrate

Sono state approvate dalla giunta regionale le strategie territoriali integrate delle sei aree interne della Toscana che, nell’ambito dell’obiettivo comunitario “Europa piĂą vicina ai cittadini”, beneficeranno del sostegno dei fondi europei per lo sviluppo integrato e inclusivo delle “aree diverse. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Rischio eruzione Vesuvio, sfollati nelle aree interne della Campania non nel Nord Italia: c’è la proposta di legge - La proposta di legge presentata dal deputato Caramiello (M5S) al ministro Musumeci e al Capo Protezione Civile Ciciliano.

Catella (Cassa Depositi e Prestiti): “Aree interne e rurali hanno forte potenziale” - (Adnkronos) – “Il cuore della transizione ecologica è anche sociale, le città non possono crescere solo in verticale e in estensione.

Rilancio delle città di Fabriano e aree interne, presentato il documento strategico del territorio - FABRIANO – “Fabriano ha per decenni rappresentato il polo più forte dell’intera economia marchigiana con una significativa proiezione internazionale.

, “Ricucire i territori: strategie e azioni per il rilancio delle aree fragili” è il titolo del Meeting Nazionale delle Aree Interne, promosso da ALI – Autonomie Locali Italiane, che si Vai su Facebook

Seriana e Scalve, 14 milioni per lo sviluppo - Il progetto delle due valli è il primo ad avere il finanziamento nell’ambito della strategia regionale. Scrive ecodibergamo.it