Affaire Bova-Ceretti | da Sora Lella a Ryanair l’ironia graffiante sui social Tutti i migliori meme | Occhi spaccanti? Più efficace della pillola

Per prevedere che l' affaire tra Raoul Bova e Martina Ceretti sarebbe diventato un fenomeno social non ci voleva certo Nostradamus, e così effettivamente è stato. La relazione tra i due, riguardo a cui la procura di Roma ha aperto un'indagine per tentata estorsione a danno dell'amico della modella Federico Monzin o, è stata svelata in esclusiva da Fabrizio Corona nell'ultima puntata del suo format Falsissimo. Da quel momento, agli audio che l'attore avrebbe inviato alla giovane hanno attinto a piene mani numerosissimi utenti del web. Su tutti il Napoli, la squadra campione d'Italia in carica, e Ryanair, contro cui Bova vorrebbe intentare una causa civile.