West Nile la mappa delle aree a rischio | scattano le disinfestazioni nel Lazio e in Campania ecco dove

Altre due vittime per West Nile, un uomo di 77 anni nel Lazio e un ottantenne di Maddaloni, morto all'ospedale di Caserta. Il paziente di 77 anni, morto all'alba allo Spallanzani di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - West Nile, la mappa delle aree a rischio: scattano le disinfestazioni nel Lazio e in Campania, ecco dove

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, seconda vittima nel Lazio: era ricoverato allo Spallanzani - Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Secondo decesso per il virus West Nile oggi, lunedì 28 luglio, nel Lazio.

Nel Lazio primi 2 casi autoctoni di West Nile, oggi cabina di regia in Regione - (Adnkronos) – Primi casi autoctotoni di West Nile nel Lazio, già accertati dall'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, a quanto apprende l'Adnkronos Salute.

Una donna di 82 anni è deceduta a Fondi per la febbre del Nilo, trasmessa da zanzare del genere Culex. L'ISS ha confermato altri 5 casi in Italia (Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto). Per il Ministero della Salute non c'è allarme: i dati sono in linea con

