Ai domiciliari e sospeso dall’ordine continua ad esercitare la professione di medico in casa dei genitori | in carcere

MASSA – Di nuovo nei guai il medico massese giĂ condannato in primo grado per aver esercitato la professione in uno studio medico abusivo e senza le necessarie autorizzazioni I finanzieri del dipendente gruppo del comando provinciale della Guardia di Finanza di Massa Carrara, nei giorni scorsi, all'esito di ulteriori indagini delegate dalla procura hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Massa, nei confronti del medico. Il professionista, gia? coinvolto in una precedente e articolata attivita? investigativa condotta dalla procura e svolta dai militari del Gruppo Guardia di Finanza, era stato condannato in primo grado, con sentenza del 17 luglio, a una pena di oltre 4 anni di reclusione.

Scaglia pc e stampante contro medico, condannata e ristretta ai domiciliari - Si è concluso con una sentenza di condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione, da scontare agli arresti domiciliari, il processo a carico della donna responsabile dell’aggressione ai danni di una dottoressa in servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Moscati” di Aversa.

Violenze sessuali su quattro pazienti, medico agli arresti domiciliari. I carabinieri alle altre vittime: “Fatevi avanti” - Milano, 23 maggio 2025 – Avrebbe fatto subire violenze sessuali a quattro sue pazienti. Per questo ieri, giovedì 22 maggio, i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno messo agli arresti domiciliari, secondo l’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip di Milano su richiesta di quella Procura della Repubblica, un medico che esercita privatamente le proprie funzioni in un’importante struttura sanitaria della Città Metropolitana di Milano.

Milano, abusi su quattro pazienti: medico agli arresti domiciliari - Le indagini dei carabinieri sono scattate nel 2024, dopo la denuncia di una delle vittime. Poi grazie all'uso delle intercettazioni e alle perquisizioni eseguite dai militari sono state identificate le altre tre vittime

