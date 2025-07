29 luglio 1917 nascono gli Arditi | mito e anticipazione della rivoluzione nazionale

Roma, 29 lug – 29 luglio 1917. A Sdricca di Manzano, nei pressi di Gorizia, il Re Vittorio Emanuele III assiste alla nascita del primo reparto d’assalto del Regio Esercito Italiano. Non è una semplice formalitĂ militare. In quel campo, davanti ai generali e agli ufficiali, prende vita una nuova creatura della guerra moderna: gli Arditi. VelocitĂ . Decisione. BrutalitĂ . Sacrificio. Non solo una dottrina militare, ma uno stile. Non solo tattica, ma una visione destinata a rimanere impressa a fuoco nella storia italiana. Gli Arditi nella Grande Guerra: l’aristocrazia del coraggio. Fin dal primo impiego, gli Arditi si impongono per l’efficacia con cui abbattono la logica stagnante della guerra di posizione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

