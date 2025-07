Italia Viva Rosetta Scimone entra nella cabina di regia | delega ai rapporti con le istituzioni

La Cabina di Regia di Italia Viva CittĂ Metropolitana si arricchisce di un nuovo componente. La presidente cittadina Dafne Musolino, in pieno accordo con il presidente provinciale Massimo Simeone, ha nominato Rosetta Scimone componente della cabina di regia di Italia Viva della CittĂ . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Successo in piazza San Giustino per la serata Viva l’Italia Dance [FOTO] - In tantissimi ieri sera, 10 maggio, in piazza San Giustino a Chieti per la serata dance con il format Viva l’Italia Dance, la prima dei due giorni di festa dedicati al Santo Patrono, con la musica degli anni 2000 che ha fatto ballare veramente tutti.

Italia Viva corteggia il Pd: ci siamo. La Sinistra: "Serve discontinuità " - Il campo largo in Toscana è anche (e soprattutto) questione di prospettive. E l’ultima sembra essere quella del salto collettivo sull’Arca di Noè a trazione Dem per sfuggire al diluvio dell’anonimato politico (e rimandare poi le discussioni una volta a bordo).

Teresa Bellanova ad Airola: dal Sannio parte la campagna referendaria di Italia Viva - Comunicato Stampa Sabato 10 maggio incontro-dibattito: focus sul Jobs Act e proposte per il territorio Nuovo appuntamento nel Sannio di Italia Viva con la presenza di Teresa Bellanova e della squadra regionale.

Digitalizzazione e semplificazione sono il nuovo paradigma al servizio dell’export. Tocca a noi sfruttarli al meglio. Ne parlo durante il mio intervento alla IX Cabina di Regia per l’Italia internazionale. Vai su Facebook

Lamezia, Italia Viva diserta la “cabina di regia”. «Non siamo i gregari di Pd, 5 Stelle e Avs» - Il commissario provinciale Talarico: alle Europee la lista Stati Uniti D’Europa in Calabria ha ottenuto il 6,8 %, vogliamo ripartire da lì ... Scrive corrieredellacalabria.it

Nella cabina di regia regionale di Italia Viva c’è anche il ravennate Roberto Fagnani: l’obiettivo è costruire la tenda riformista - Romagna che avrà il compito di affiancare e coadiuvare il Presidente Stefano Mazzetti. Come scrive ravennanotizie.it