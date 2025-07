Suo figlio ha fatto un incidente servono denaro e gioielli per le cure | le telefonate per terrorizzare un' anziana e truffarla

Ennesimo caso di truffa agli anziani. Nei giorni scorsi, la polizia di Terni ha arrestato in flagranza di reato una donna italiana di 56 anni, originaria di Napoli e con precedenti specifici per truffa, per tentata truffa ai danni di un’anziana signora di 88 anni. I fatti hanno avuto inizio di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: anziana - figlio - fatto - incidente

