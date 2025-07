Diciamo tutto a tuo padre | ragazzino disabile costretto a prostituirsi

Sei persone sono finite nel mirino della Procura della Repubblica di Napoli perchĂ© avrebbero costretto un minore disabile a prostituirsi, facendogli anche consumare della cocaina. Gli indagati, presunti sfruttatori e clienti del ragazzo, si sono visti consegnare nei giorni scorsi il provvedimento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: disabile - costretto - prostituirsi - diciamo

Giovane disabile costretto ad avere rapporti sessuali con l'amante della madre - La madre e l’amante sono stati arrestati, su ordine del gip di Busto Arsizio, con l’accusa di violenza sessuale ai danni del figlio disabile della donna.

“Alunno disabile costretto a saltare la gita perché l’Asl di Reggio Calabria non manda l’infermiere” - Gli alunni con disabilità sono aumentati negli ultimi anni e questo imporre una sempre maggiore attenzione alle esigenze di questi studenti.

Ragazzino disabile costretto a prostituirsi: lo portano dai clienti per 20 o 30 euro per ogni rapporto - Avrebbero costretto un ragazzino minorenne disabile a prostituirsi, facendogli anche consumare della cocaina.

"Diciamo tutto a tuo padre": ragazzino disabile costretto a prostituirsi https://ift.tt/3jrXaOx Vai su X

Ragazzino disabile costretto a prostituirsi: lo portano dai clienti per 20 o 30 euro per ogni rapporto; Costringono minore disabile a prostituirsi: 6 indagati. Sesso in cambio di cocaina.

Ragazzino disabile costretto a prostituirsi: lo portano dai clienti per 20 o 30 euro per ogni rapporto - La vittima rapinata anche dei guadagni: "Diciamo tutto a tuo padre" ... today.it scrive