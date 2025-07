La Giostra dei Ventimiglia | a Geraci Siculo 30 tra cavalieri e amazzoni si contendono il trofeo in palio

Edizione numero 35 per la Giostra dei Ventimiglia, uno degli eventi più attesi della Sicilia. Dall'1 al 3 agosto, Geraci Siculo ospiterà oltre 30 tra cavalieri e amazzoni che si contenderanno il trofeo messo in palio. "Torna uno degli eventi fondamentali per l’intero comprensorio madonita che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

