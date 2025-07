Il primo ministro ad interim della Thailandia, Phumtham Wechayachai, ha accusato le forze militari cambogiane di aver violato il cessate il fuoco tra i due Paesi. La tregua infatti avrebbe dovuto porre fine a giorni di violenti combattimenti lungo il confine. "Le forze militari della Cambogia hanno violato l'accordo lanciando attacchi continui e indiscriminati sul territorio thailandese in varie zone lungo il confine, anche dopo la scadenza del cessate il fuoco concordato. Le forze militari thailandesi sono state costrette a rispondere in modo deciso e proporzionato per proteggere la nostra sovranitĂ , l'integritĂ territoriale e la vita dei nostri civili innocenti", ha detto Wechayachai in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'accusa dalla Thailandia dopo la tregua: “La Cambogia ha violato il cessate il fuoco”