Donna tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra | Carabinieri la salvano all’ultimo istante

Un intervento provvidenziale dei Carabinieri di Bibbiena ha evitato una tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 28 luglio. Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile è intervenuta tempestivamente presso un’abitazione del centro cittadino, in seguito a una segnalazione di emergenza giunta al 112, che riferiva di una donna intenzionata a togliersi la vita. Giunti in pochi minuti sul posto, i militari hanno individuato la donna seduta sul davanzale di una finestra al terzo piano, con le gambe nel vuoto e in evidente stato di agitazione. La situazione appariva critica: la donna, visibilmente sconvolta, rischiava di precipitare da un’altezza di circa 15 metri. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Donna tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra: Carabinieri la salvano all’ultimo istante

