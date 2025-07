Perché Huawei in Spagna rischia di essere un cortocircuito per l’intelligence europea

L’aggiudicazione a Huawei di un appalto da 12 milioni di euro per la gestione dell’archiviazione delle intercettazioni giudiziarie spagnole riaccende i riflettori sulle vulnerabilità europee nell’ambito delle infrastrutture critiche. Il contratto, che prevede la fornitura di sistemi OceanStor 6800 V5 destinati alla Polizia nazionale e alla Guardia civile, ha destato più di una perplessità a Bruxelles e a Washington, dove cresce il timore che dati sensibili possano finire sotto il controllo indiretto di Pechino, compromettendo l’integrità e la riservatezza delle informazioni a disposizione ed ostacolando il corretto funzionamento delle operazioni di intelligence. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché Huawei in Spagna rischia di essere un cortocircuito per l’intelligence europea

In questa notizia si parla di: huawei - spagna - rischia - essere

Silenzio di Sánchez sull’accordo con Huawei che preoccupa UE e USA; Attenzione a Huawei. Il monito di Usa e Ue a Madrid sul nuovo contratto; Spagna, paradosso Huawei: no a 5G, sì alle intercettazioni telefoniche.

Perché Huawei in Spagna rischia di essere un cortocircuito per l’intelligence europea - L’aggiudicazione a Huawei di un appalto da 12 milioni di euro per la gestione dell’archiviazione delle intercettazioni giudiziarie spagnole riaccende i riflettori sulle vulnerabilità europee nell’ambi ... Scrive formiche.net