Dazi la nota della Ue differente da quella Usa | Sulle tasse digitali decidiamo noi

La Ue: «Intesa sui dazi non è giuridicamente vincolante». Il portavoce della Commissione: «Non cambiamo le nostre regole sul digitale e nemmeno sugli standard alimentari». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, la nota della Ue differente da quella Usa: «Sulle tasse digitali decidiamo noi»

Dazi le ultime notizie in diretta | L'accordo traballa, la Ue pubblica un testo differente da quello Usa: «Intesa non è vincolante, sulla web tax decidiamo noi»; Dazi, l’Ue pubblica una nota ufficiale. Spuntano differenze da quella degli Usa; Ottawa: 'Accordo commerciale Usa-Canada entro il 21 luglio'.

Dazi, Trump interrompe i negoziati con il Canada per la tassa sulle big ... - Dazi, Trump interrompe i negoziati con il Canada per la tassa sulle big tech e tiene in sospeso l'Ue ... Riporta it.euronews.com

Dazi, Canada revoca tassa su prodotti tecnologici Usa: accordo entro il ... - La nota afferma che la ripresa dei negoziati dovrebbe portare a un accordo commerciale con Washington entro ... tg24.sky.it scrive