Beccato su auto rubata e con arnesi per rubare | arrestato 43enne salernitano

La compagnia dei carabinieri di Mirabella Eclano, durante l'intero fine settimana, ha coordinato mirati servizi di controllo del territorio nei comuni della Valle del Calore all'esito dei quali, la scorsa notte, un 43enne proveniente dalla provincia di Salerno, giĂ noto alle forze dell'ordine, è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: 43enne - beccato - auto - rubata

Arrestato tre volte in 26 giorni: ladro seriale tra Collegno e Pianezza; Era ricercato ma se ne andava a spasso per la città . Un altro beccato a bordo di un'auto rubata: scattano gli arresti; Scappa alla guida di un’auto rubata.

Tentano di rubare un’auto ma vengono beccati dai carabinieri: arrestati in due - TRENTOLA DUCENTA – Tentano di rubare una Lancia Y, ma vengono sorpresi dai carabinieri e arrestati in flagranza. Come scrive casertace.net

Nola, guida un’auto rubata e non si ferma all’alt: arrestato 43enne - La polizia di stato ha tratto in arresto un 43enne di Castello di Cisterna con precedenti di polizia per furto aggravato. Riporta ilmattino.it