Aci Catena stanziati i fondi per il potenziamento della rete di smaltimento delle acque piovane

Il primo cittadino di Aci Catena, Margherita Ferro, ha comunicato l’affidamento al Genio Civile il contratto d’appalto per il "Servizio di architettura e ingegneria per la redazione del Pfte e della progettazione esecutiva, studio geologico e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catena - stanziati - fondi - potenziamento

"Vanno stanziati più fondi regionali per curare i pazienti psichiatrici" - "Vanno stanziati più fondi regionali per curare i pazienti psichiatrici" Dal centrodestra al centrosinistra si sollecita la giunta Acquaroli a intervenire in tempi rapidi. Riporta ilrestodelcarlino.it