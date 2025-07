Linee verdi sul display dello smartphone | perché succede e su quali modelli

Linea verde sullo schermo dello smartphone? Pu√≤ capitare: vediamo perch√© succede, i modelli coinvolti e se possiamo fare qualcosa. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net ¬© Tuttoandroid.net - Linee verdi sul display dello smartphone: perch√© succede e su quali modelli

In questa notizia si parla di: smartphone - succede - modelli - linee

Migliori smartphone Samsung: la classifica di Luglio 2025; Cellulari a scuola: norma, divieti, sanzioni. La scheda; Vodafone down: problemi di connettività in tutta Italia | In risoluzione.

Samsung elimina i modelli Plus dai Galaxy S26 e Tab S11: cambia la ... - 3 Samsung elimina i modelli Plus dai Galaxy S26 e Tab S11: cambia la strategia La casa sudcoreana semplifica le sue linee premium: niente più versioni intermedie per smartphone e tablet flagship ... Si legge su multiplayer.it

Smartphone, 5 modelli con prestazioni di alta gamma ma prezzo medio - Motorola Edge 50 Neo 5G Smartphone compatto con display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione 1,5K HDR10+, elevata luminosità (3000 nit) e un rapporto schermo- Lo riporta ilmattino.it