I vaccini anti Covid hanno salvato la vita a 2,5 milioni di persone secondo uno studio italiano

Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati italiani ha determinato che, tra il 2020 e il 2024, i vaccini anti Covid hanno salvato la vita a 2,5 milioni di persone, risparmiando al contempo circa 15 milioni di anni di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vita - milioni - vaccini - anti

Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo? - Belli, famosi, ricchi e anche blasonati, ma quanto potrà durare la fortuna economica dei duchi del Sussex? Secondo quanto emerso nel documentario “Where Did The Money Go?” trasmesso di recente su Channel 5 e dedicato alle finanze di Harry e Meghan, non ci sarebbe da stare troppo tranquilli, laggiù a Montecito.

Lasciò in eredità 3 milioni di euro alla Asl per un ospedale, ma i soldi finiscono a una «palestra»: la beffa sul testamento di Vita Carrapa - Vita Carrapa aveva devoluto 3 milioni di euro alla Asl di Lecce per realizzare un ospedale. Peccato però che quei soldi siano finiti a finanziare un progetto di una palestra, secondo la denuncia di Antonio Giannuzzi, fiduciario della donatrice.

Vita Carrapa lascia 3 milioni d'eredità alla Asl. Chiedeva un nuovo ospedale, costruiscono una palestra - Voleva lasciare in eredità all'Asl 3 milioni di euro per costruire un nuovo ospedale, ma il testamento di Vita Carrapa, 95enne di Maglie nel Salento deceduta il 16 febbraio del 2019, a 6 anni di distanza non è stato ancora applicato.

Uno studio dell’università Cattolica e Stanford conferma che i vaccini anti-Covid hanno evitato oltre 2,5 milioni di morti. Tra il 2020 e il 2024, i vaccini anti-Covid hanno avuto un impatto cruciale sulla mortalità globale. A confermarlo è uno studio pubblicato su J Vai su Facebook

I vaccini anti-covid hanno salvato oltre 2,5 milioni di vite (anche dopo la conclusione della pandemia); I vaccini anti Covid hanno salvato la vita a 2,5 milioni di persone, secondo uno studio italiano; Covid: I vaccini hanno evitato oltre 2,5 milioni di morti nel mondo.

«Con i vaccini per il Covid abbiamo evitato oltre 2,5 milioni di morti». Cosa è emerso dallo studio internazionale - 2024 nel mondo sono stati evitati oltre 2 milioni e mezzo di morti, ovvero una vita salvata ... Si legge su msn.com

Tra il 2020 e il 2024 i vaccini contro il Covid hanno evitato 2,5 milioni di morti nel mondo - È quanto emerge da uno studio pubblicato su Jama Health Forum, guidato da Stefania Boccia, docen ... Lo riporta blitzquotidiano.it