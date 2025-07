Ucraina Russia non ferma le bombe | almeno 25 morti nei raid

(Adnkronos) – La Russia non ferma gli attacchi in Ucraina. Il bilancio dei raid delle ultime ore è di almeno 25 morti e decine di feriti. Il capo dell'amministrazione militare di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha reso noto che 16 persone sono rimaste uccise e altre 35 ferite negli attacchi nella regione. Altre quattro persone sono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Insieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura” in Ucraina, “rinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso.

Durante la notte, le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo contro l’Ucraina, colpendo aree residenziali, istituzioni educative e infrastrutture di trasporto. Le regioni di Kyiv, Ivano-Frankivsk e Kharkiv hanno subito i danni maggiori. Almeno due pe Vai su Facebook

