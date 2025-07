Se Hamas non accetta la tregua Israele annetterà Gaza Il piano preparato da Netanyahu e già presentato ai ministri

Un ultimatum ad Hamas, definitivo. E se sarĂ respinto Israele inizierĂ arbitrariamente ad annettere parti di Gaza. Lo riporta il quotidiano Maariv, secondo cui il governo di Netanyahu intende dare ad Hamas un’ultima offerta per arrivare al cessate il fuoco. Se il piano fallisce un altro è pronto. E Netanyahu lo avrebbe presentato a una cerchia ristretta di ministri. E secondo Haaretz è un piano creato per convincere il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich per non ritirare il suo partito di estrema destra religioso dal governo. Oggi secondo fonti mediche della Striscia i palestinesi uccisi negli attacchi israeliani sarebbero almeno 34 per un totale di quasi 60mila morti dell’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Open.online

