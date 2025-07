Zone rosse a Napoli arriva lo stop dal Tar della Campania

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato l’ordinanza del Prefetto di Napoli che prorogava il divieto di stazionamento nelle cosiddette "zone rosse" cittadine. Una misura ispirata dalla direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di dicembre ai prefetti. “È una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rischio alluvioni flash, mappa delle zone rosse. La Toscana è fragile - Firenze, 7 maggio 2025 – Il giallo, l’ arancione e il rosso regnano sovrani. Non è un quadro dipinto da un impressionista, ma la mappa della Toscana secondo l’indice di propensione ai alle inondazioni improvvise (“flash flood”), dal rischio moderato a molto elevato.

Il questore Sbordone: "Le zone rosse utili per mantenere l’attenzione alta" - Le zone rosse "sono state e sono importanti perché, in qualche modo, costringono tutte le forze di polizia ad essere più attente, in quanto c’è un’ordinanza da far rispettare".

Arezzo e le zone rosse, prime espulsioni: in tre allontanati dalla città - Arezzo, 21 luglio 2025 – Via dalla città per tre «sorvegliati speciali». E per chi non è in regola con i documenti di soggiorno, scattano l’espulsione e le procedure di rimpatrio.

