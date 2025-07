Hamilton la smetta di lamentarsi della Ferrari e impari da Leclerc Telegraph

Lewis Hamilton ha definito “inaccettabili” i suoi errori nelle sessioni di qualifica dell’ultimo Gp di Formula 1, “ma sembra ancora cercare la colpa nella sua squadra piuttosto che limitarsi a fare le cose per bene”, scrive il Telegraph. Per il giornale inglese l’ormai famoso promemoria che Hamilton ha inviato alla Ferrari “per migliorare” non è “semplicemente un pilota che cerca di aiutare la sua squadra a migliorare”, “bisognerebbe sedersi a un tavolo con le persone interessate e discutere di persona. In questo modo, le persone possono esprimere il loro parere, essere oneste e avere una conversazione costruttiva sui progressi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hamilton la smetta di lamentarsi della Ferrari, e impari da Leclerc (Telegraph)

In questa notizia si parla di: hamilton - ferrari - telegraph - smetta

Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno un’utilitaria. Le uniche certezze sono loro, non Elkann, non Vasseur (Turrini) - La situazione della Ferrari è quella che è: dopo sei Gran Premi disputati, il team di Maranello – a secco di titoli dal lontano 2008 – ha racimolato soltanto 94 punti (152 in meno della McLaren capolista!) e versa in una situazione di sconforto totale.

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza” - Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Difficile decifrare il venerdì della Ferrari, a due facce. Rosse che faticano nel time attacco, Rosse che sul passo gara non hanno sfigurato.

McLaren domina le prove libere del GP di Imola: la Ferrari brilla a metà con Leclerc e Hamilton - Oscar Piastri e Lando Norris dominano anche la seconda sessione di prove libere del GP dell’Emilia Romagna 2025.

Hamilton la smetta di lamentarsi della Ferrari, e impari da Leclerc (Telegraph).

Hamilton continua a faticare con la Ferrari: «È frustrante essere ... - Sono i primi giri con le nuove ali e i team hanno bisogno di confrontare i dati della pista con quelli del simulatore. Lo riporta corriere.it

Hamilton e Ferrari, cosa sta succedendo dopo la lite in radio - Lo scambio nervoso di messaggi tra i piloti e il muretto nella seconda parte di gara, quando è stato chiesto a Leclerc di dare strada a Hamilton e infine di ... Riporta repubblica.it