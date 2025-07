Si tuffa in mare e non riemerge più | morto un uomo di 57 anni

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma in mare questa mattina a Capaccio nei pressi del mare pineta camping. Intorno alle 10:30. Dei bagnanti hanno avvertito la capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco dopo aver visto un uomo tuffarsi in mare e non riemergere più. Immediatamente inviata sul posto la squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Agropoli e richiesto il sorvolo dell’elicottero partito dal nucleo di Pontecagnano. I caschi rossi sono riusciti a recuperare purtroppo la salma dell’uomo di origini napoletane nato del 1968. Sul posto aggiunti anche i Carabinieri e il 118. Non si conoscono al momento le cause del decesso che potrebbero essere collegate ad un malore o all’impeto delle onde del mare agitato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si tuffa in mare e non riemerge più: morto un uomo di 57 anni

