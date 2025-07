Gaza Trump | Sto parlando con Netanyahu per elaborare piani situazione difficile per ostaggi

(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 “È molto difficile trattare con Hamas. . Sto parlando con Netanyahu e stiamo elaborando diversi piani, è una situazione molto difficile, se non avessero gli ostaggi, le cose andrebbero molto velocemente.” Così il Presidente degli Stai Uniti Donald Trump a Turnberry, in Scozia durante un incontro con la stampa insieme al Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gaza, Trump: Sto parlando con Netanyahu per elaborare piani, situazione difficile per ostaggi

Dazi, Trump: “Lavoriamo ad accordo anche con Ue, ma più difficile che con Gb” - (Adnkronos) – Sui dazi Donald Trump ha reso noto oggi, giovedì 8 maggio, di voler arrivare un accordo anche con l'Unione Europea, dopo "il grande accordo" con il Regno Unito.

L’ambasciatore e la trattativa difficile: "Solo con Putin e Trump si sblocca" - La speranza è che il flop di Istanbul possa almeno favorire la ripresa dei contatti fra Russia e Ucraina in futuro.

Ucraina, la mancanza di credibilità dei "volenterosi" rende più difficile la trattativa, il loro obiettivo è convincere Trump a mettersi contro Putin - Per quanto difficile, bisognerà riconoscere la necessità di discutere le tensioni che hanno portato al conflitto L'Europa vuole esserci.

A pochi giorni dal suo incontro con il premier israeliano Netanyahu a Washington per "celebrare la vittoria contro l'Iran", Trump sceglie come sempre il suo social media Truth per annunciare che Israele ha accettato le condizioni per un cessate il fuoco a Gaza

Netanyahu da Trump alla Casa Bianca: perché sarà difficile andare