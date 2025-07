Premier palestinese | Hamas rilasci tutti gli ostaggi ceda armi e controllo Gaza

Il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese, Muhammad Mustafa, ha chiesto il rilascio di tutti gli ostaggi, che Hamas ponga fine al suo controllo di Gaza e che trasferisca le sue armi all’Anp. È quanto ha affermato nel corso del suo discorso alla conferenza Onu. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Premier palestinese: “Hamas rilasci tutti gli ostaggi, ceda armi e controllo Gaza”

Guerra in M.O., Trump valuta riconoscimento Stato palestinese senza Hamas. Ma Washington smentisce - Prosegue senza sosta, al 583° giorno, il conflitto tra Israele e Hamas, che nel frattempo ha assunto dimensioni regionali coinvolgendo Libano, Siria, Iran e Yemen.

Stato Palestinese Macron è solo. Riconoscimento, Europa divisa Cohn-Bendit: il sì indebolisce Hamas - Macron resta ancora solo. L’annuncio del riconoscimento della Palestina da parte del presidente francese non ha provocato un’ondata immediata di adesioni, anche se i suoi effetti, da qui a settembre (quando la decisione sarà ufficializzata all’assemblea Onu), potrebbero avere un’onda lunga.

Ebrei nel mirino, Cerno: chi usa la bandiera palestinese per proteggere Hamas | VIDEO - Attentato a Washington dove sono stati uccisi due diplomatici israeliani. Un uomo ha sparato nel nome della Palestina, che è un insulto ai palestinesi perché esiste un'area culturale e politica violenta, in America e anche in Italia, che nascondendosi dietro alla bandiera palestinese protegge Hamas.

