Frosinone, Giovanni Giannantonio presenta "La luce dell'ombra" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre, ore 18:00 Giovanni Giannantonio presenterà il suo ultimo libro "La luce dell'ombra" presso la libreria Ubik di Frosinone.A dialogare con l'autore ci sarà Roberta Cassetti e Vanni Piccolo.In capitoli brevi l'Autore racconta le sue esperienze ed esprime le sue opinioni Frosinonetoday.it - Frosinone, Giovanni Giannantonio presenta "La luce dell'ombra" Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre, ore 18:00presenterà il suo ultimo libro "La" presso la libreria Ubik di.A dialogare con l'autore ci sarà Roberta Cassetti e Vanni Piccolo.In capitoli brevi l'Autore racconta le sue esperienze ed esprime le sue opinioni

