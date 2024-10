Film sui fratelli Maserati a Bologna, Anthony Hopkins sarà il protagonista (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 – Attore leggendario, che ha stampato nell'immaginario collettivo con quella sua dizione impeccabile le battute di decine di Film. “Il silenzio degli innocenti”, uno su tutti. A 86 anni, con l’ultimo Oscar vinto tre anni fa – ma mai ritirato –, Anthony Hopkins sarà il protagonista di “Maserati: The Brothers”, Film biografico diretto da Bobby Moresco e prodotto dalla società cinematografica e televisiva di Andrea Iervolino. “Avere Anthony Hopkins a bordo è un sogno che diventa realtà. La sua impareggiabile capacità di incarnare personaggi complessi eleverà senza dubbio la nostra storia, e siamo ansiosi di vedere come porterà profondità al suo ruolo” – un uomo che finanzia i fratelli Maserati –. Ilrestodelcarlino.it - Film sui fratelli Maserati a Bologna, Anthony Hopkins sarà il protagonista Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Attore leggendario, che ha stampato nell'immaginario collettivo con quella sua dizione impeccabile le battute di decine di. “Il silenzio degli innocenti”, uno su tutti. A 86 anni, con l’ultimo Oscar vinto tre anni fa – ma mai ritirato –,ildi “: The Brothers”,biografico diretto da Bobby Moresco e prodotto dalla società cinematografica e televisiva di Andrea Iervolino. “Averea bordo è un sogno che diventa realtà. La sua impareggiabile capacità di incarnare personaggi complessi eleverà senza dubbio la nostra storia, e siamo ansiosi di vedere come porterà profondità al suo ruolo” – un uomo che finanzia i–.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uno dei più grandi film degli ultimi anni - La storia di Souleymane del regista francese Boris Lojkine ci porta nel quotidiano di un guineano a Parigi con un’empatia e un’efficacia rare, senza cadere nel voyeurismo o nel pietismo. Leggi . (Internazionale.it)

Parthenope - Sorrentino : “Un film sulla bellezza degli anni che passano” - “Parthenope è un film sulla lunghezza e sull’ampiezza della vita, in cui il colpo di scena è la vita stessa. Paolo Sorrentino, ospite di Che tempo che fa, racconta Parthenope, ultimo film del regista premio Oscar dopo il successo delle anteprime. È un film sulla bellezza degli anni che passano senza avere rimpianti, nostalgia, malinconia, […]. (2anews.it)

Dellanorte Dellamore : la recensione del film di Michele Soavi 30 anni dopo - Torna al cinema il 14 ottobre in versione restaurata, 30 anni dopo la sua realizzazione, Dellamorte Dellamore, dal romanzo di Tiziano Sclavi. Un'occasione unica per rivedere o vedere per la prima volta uno dei film italiani di genere più originali. La recensione di Daniela Catelli. (Comingsoon.it)