Eros Ramazzotti e Delia si sono lasciati lei svela altarini | Ero infelice

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Da un po' di tempo si vociferava di una possibile crisi traGelsomino. Ebbene, dopo tante voci che sirincorse, finalmente è arrivata la verità. A raccontarla è stata direttamente la donna che, mediante uno sfogo su Instagram, hato degliin merito alla rottura tra i due. Nello specifico, la donna ha lasciato intendere, in maniera neppure così velata, che la separazione tra lei e il cantante non sia avvenuta in maniera pacifica, anzi. Il loro allontanamento è stato l'epilogo di un lungo periodo di sofferenze e di mancanze. Le dure parole diGelsomino sulla rottura conLa storia d'amore traGelsomino è volta al termine. La donna ha deciso di rompere il silenzio mediante i social, raccontando anche alcuni retroscena sulla loro separazione.