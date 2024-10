Elezioni americane, le mosse di Kamala Harris per fermare Trump (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo gli ultimi sondaggi è testa a testa. L'ex presidente guadagna consensi tra gli ispanici, Kamala punta su piccoli imprenditori e sull'elettorato afroamericano. A poco più di tre settimane dal voto del 5 novembre, la campagna elettorale entra nel vivo Quotidiano.net - Elezioni americane, le mosse di Kamala Harris per fermare Trump Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo gli ultimi sondaggi è testa a testa. L'ex presidente guadagna consensi tra gli ispanici,punta su piccoli imprenditori e sull'elettorato afroamericano. A poco più di tre settimane dal voto del 5 novembre, la campagna elettorale entra nel vivo

Usa - testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump in Michigan e Wisconsin – Il sondaggio - I sondaggi fotografano un Trump avanti in questi stati, il che rende la situazione ancora più tesa e incerta per entrambe le campagne. . A meno di 40 giorni dalle elezioni, i due candidati Kamala Harris e Donald Trump sono in una sfida molto serrata nei due stati chiave del Michigan e del Wisconsin. (Open.online)

Usa - testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump in Michigan e Wisconsin – Il sondaggio - A meno di 40 giorni dalle elezioni, i due candidati Kamala Harris e Donald Trump sono in una sfida molto serrata nei due stati chiave del Michigan e del Wisconsin. In uno scenario specifico, questo distretto potrebbe dare alla candidata dem i 270 voti elettorali necessari per vincere la presidenza, a condizione che conquisti Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, mentre Trump potrebbe prevalere ... (Open.online)

Trump- Harris - sondaggio del Nyt : testa a testa e parità. Nessun effetto Kamala in America - LEGGI ANCHE Usa, Kamala Harris parte con gli spot pro-aborto. Non è la prima volta che il tycoon critica il governatore della Fed Jay Powell o accusa la banca centrale indipendente di agire politicamente. A dirlo è una delle fonti più autorevoli del giornalismo statunitense e mondiale, il New York Times, che specifica come il recente duello in tv tra i due contendenti alla Casa Bianca, secondo ... (Secoloditalia.it)