Egitto, Eritrea e Somalia si «alleano» contro l'Etiopia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sta succedendo qualcosa nel Corno d’Africa. Giovedì, i leader di Egitto, Somalia ed Eritrea si sono incontrati ad Asmara e hanno concordato di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza. Una novità che difficilmente piacerà all’Etiopia. Laverita.info - Egitto, Eritrea e Somalia si «alleano» contro l'Etiopia Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sta succedendo qualcosa nel Corno d’Africa. Giovedì, i leader diedsi sono incontrati ad Asmara e hanno concordato di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza. Una novità che difficilmente piacerà all’

