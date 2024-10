Dedicato al fratello che non c’è più: la voce di Filippo incanta in tivù (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cesena, 14 ottobre 2024 – Una dedica al fratello Cristiano morto a soli 17 anni in un tragico incidente in moto e a tutta la sua famiglia. Inizia così, accompagnata da un grande applauso del pubblico, l’esibizione di Filippo Rigoni, 15enne cesenate ospite mercoledì scorso alla prima puntata di ‘Io Canto Generation’ su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Un talento, quello del canto, che Filippo coltiva sin da quando era bambino. E’ un’emozione sentirlo cantare ‘Luna Piena’ di Irama sul palco di canale 5 dove si esibisce con molta naturalezza. “Questi cantanti ci faranno vedere le stelle” dice al termine dell’esibizione Gerry Scotti. Nella giuria Michelle Hunziker ha annotato tutte le emozioni che i cantanti le trasmettono: “Sembra che Filippo – dice la giurata - abbia cantato già nella sua vita, è super bravo e sicurissimo”. Ilrestodelcarlino.it - Dedicato al fratello che non c’è più: la voce di Filippo incanta in tivù Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cesena, 14 ottobre 2024 – Una dedica alCristiano morto a soli 17 anni in un tragico incidente in moto e a tutta la sua famiglia. Inizia così, accompagnata da un grande applauso del pubblico, l’esibizione diRigoni, 15enne cesenate ospite mercoledì scorso alla prima puntata di ‘Io Canto Generation’ su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Un talento, quello del canto, checoltiva sin da quando era bambino. E’ un’emozione sentirlo cantare ‘Luna Piena’ di Irama sul palco di canale 5 dove si esibisce con molta naturalezza. “Questi cantanti ci faranno vedere le stelle” dice al termine dell’esibizione Gerry Scotti. Nella giuria Michelle Hunziker ha annotato tutte le emozioni che i cantanti le trasmettono: “Sembra che– dice la giurata - abbia cantato già nella sua vita, è super bravo e sicurissimo”.

