Da Vicchio a Tolmin | piantumato un nuovo ‘Albero della Fratellanza’

Vicchio (Firenze), 14 ottobre 2024 - E' stata la piantumazione del nuovo "Albero della Fratellanza" nella cittadina gemellata di Tolmin il momento più significativo della breve visita svolta recentemente dalla delegazione istituzionale di Vicchio, che era composta dal sindaco Francesco Tagliaferri, l'assessore ai Gemellaggi Emiliano Salsetta e il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Banchi. Il primo "Albero della Fratellanza" nella cittadina slovena era stato sistemato nel 1981 dai sindaci dell'epoca, Stanko Kovacic e Roberto Berti. Rimosso recentemente per le cattive condizioni, una giovane pianta ha preso il suo posto a rinsaldare il rapporto di amicizia e gemellaggio tra le due realtà. Alla cerimonia hanno preso parte i sindaci Alen Cerv e Francesco Tagliaferri che l'hanno messa a dimora insieme al sindaco del primo patto di gemellaggio, Stanko Kovacic, oggi 94enne.

