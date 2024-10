Come si fa il pane? Al via all'istituto Datini “Artigiani in classe” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prato, 14 ottobre 2024 - Oggi all'istituto di istruzione superiore Datini (via di Reggiana 26) si è tenuto il primo laboratorio dedicato all'arte bianca del progetto “Artigiani in classe: insegnami un mestiere”. Il progetto fa parte del protocollo d’intesa – della durata di tre anni – che è stato siglato a maggio tra il Comune di Prato, l’istituto scolastico Datini, le categorie economiche del territorio e le aziende artigianali delle eccellenze dell’arte bianca pratese, dal pane alla pasticceria e alla pasta fresca. Numerose pasticcerie e panifici hanno aderito ad una serie di incontri che si terranno durante tutto l’anno scolastico, direttamente nelle cucine dell’istituto: i maestri pasticceri, panificatori, pastai e biscottieri lasceranno i loro laboratori per trasformarsi in docenti, portando la loro esperienza e passione nelle aule scolastiche. Lanazione.it - Come si fa il pane? Al via all'istituto Datini “Artigiani in classe” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prato, 14 ottobre 2024 - Oggi all'di istruzione superiore(via di Reggiana 26) si è tenuto il primo laboratorio dedicato all'arte bianca del progetto “in: insegnami un mestiere”. Il progetto fa parte del protocollo d’intesa – della durata di tre anni – che è stato siglato a maggio tra il Comune di Prato, l’scolastico, le categorie economiche del territorio e le aziende artigianali delle eccellenze dell’arte bianca pratese, dalalla pasticceria e alla pasta fresca. Numerose pasticcerie e panifici hanno aderito ad una serie di incontri che si terranno durante tutto l’anno scolastico, direttamente nelle cucine dell’: i maestri pasticceri, panificatori, pastai e biscottieri lasceranno i loro laboratori per trasformarsi in docenti, portando la loro esperienza e passione nelle aule scolastiche.

