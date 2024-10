Climate change: una grande stazione sciistica francese ha deciso di chiudere per sempre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il comprensorio dell'Alpe du Grand Serre quest'anno non aprirà. La notizia, definitiva, è stata presa per motivi ambientali (leggi: mancanza di neve) Vanityfair.it - Climate change: una grande stazione sciistica francese ha deciso di chiudere per sempre Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il comprensorio dell'Alpe du Grand Serre quest'anno non aprirà. La notizia, definitiva, è stata presa per motivi ambientali (leggi: mancanza di neve)

Sostenibilità - Tasca (A2A) : "Afflusso cittadino e climate change aspetti fondamentali" - . Noi possiamo raccogliere quel calore tramite il teleriscaldamento e indirizzarlo verso le città. "Le città sono i destinatari naturali di investimenti che, come abbiamo stimato, potranno essere circa 270 miliardi di euro fino al 2050 e che consentiranno di ridurre le emissioni di poco più del 50%.

Il climate change si combatte meglio dicendo «Sì - e…» invece che «No - ma…» - Alcune tecnologie «Sì, e…» hanno sofferto di una cattiva immagine pubblica, e anche questo deve cambiare. Non abbiamo di fronte un elenco di opzioni tra cui scegliere, ma una serie di approcci tutti diversi tra loro che devono essere perseguiti in parallelo. Prima di poter mettere in pratica queste proposte, resta ancora molto da fare per quanto riguarda la scienza di base; tuttavia, anche ...