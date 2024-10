Circle Group. L’innovazione telematica sbarca nei porti (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’innovazione telematica sbarca nelle attività legate alla movimentazione portuale e non solo delle merci. Meno scartoffie e più efficienza premiano il Gruppo Circle, fondato a Genova nel 2012, specializzato nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per L’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica. La capogruppo Circle Spa, è quotata sul mercato Euronext Growth e ha dato importanti soddisfazioni ai suoi azionisti; dopo il debutto al listino il 26 ottobre 2018, in cinque anni il titolo ha più che triplicato il suo valore azionario che viaggia intorno agli 8,5 euro e raggiunge i 40 milioni di capitalizzazione. Quotidiano.net - Circle Group. L’innovazione telematica sbarca nei porti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)nelle attività legate alla movimentazione portuale e non solo delle merci. Meno scartoffie e più efficienza premiano il Gruppo, fondato a Genova nel 2012, specializzato nell’analisi e nello sviluppo di prodotti pere la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica. La capogruppoSpa, è quotata sul mercato Euronext Growth e ha dato importanti soddisfazioni ai suoi azionisti; dopo il debutto al listino il 26 ottobre 2018, in cinque anni il titolo ha più che triplicato il suo valore azionario che viaggia intorno agli 8,5 euro e raggiunge i 40 milioni di capitalizzazione.

