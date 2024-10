"Chi c'è in campo tra i giocatori d'Israele": il delirio dei pro-Pal a Udine, caos prima del fischio d'inizio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Torna la propaganda pro-Pal. Un corteo pro Palestina composto da oltre un migliaio di persone e presidiato dalle forze dell'Ordine si è mosso poco fa, con cartelli e sventolando bandiere, dalla Piazza della Repubblica a Udine per raggiungere, dopo aver attraversato la zona della stazione centrale, Piazza XX Settembre in centro città. Il corteo si svolge in occasione della Partita Italia-Israele di Nation League in programma questa sera allo stadio di Udine. Seguendo un furgone apripista alla testa dei manifestanti, spicca uno striscione in prima fila "Diamo un calcio all'apartheid Fuori Israele dalla Fifa". Tutto al momento si sta svolgendo con ordine con gli slogan lanciati dai componenti del corteo che chiedono la pace. Naturalmente forti difficoltà per quanto riguarda la circolazione, con macchine bus fermi o che proseguono a passo d'uomo. Liberoquotidiano.it - "Chi c'è in campo tra i giocatori d'Israele": il delirio dei pro-Pal a Udine, caos prima del fischio d'inizio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Torna la propaganda pro-Pal. Un corteo pro Palestina composto da oltre un migliaio di persone e presidiato dalle forze dell'Ordine si è mosso poco fa, con cartelli e sventolando bandiere, dalla Piazza della Repubblica aper raggiungere, dopo aver attraversato la zona della stazione centrale, Piazza XX Settembre in centro città. Il corteo si svolge in occasione della Partita Italia-di Nation League in programma questa sera allo stadio di. Seguendo un furgone apripista alla testa dei manifestanti, spicca uno striscione infila "Diamo un calcio all'apartheid Fuoridalla Fifa". Tutto al momento si sta svolgendo con ordine con gli slogan lanciati dai componenti del corteo che chiedono la pace. Naturalmente forti difficoltà per quanto riguarda la circolazione, con macchine bus fermi o che proseguono a passo d'uomo.

