Sport.quotidiano.net - Cestistica Spezzina mette a segno l’impresa. Con solo 6 titolari piega la ’corazzata’ Broni

(Di lunedì 14 ottobre 2024)5549 (13-14; 14-13; 19-10; 9-12): Mbaye 2, D’Angelo 15, Templari 15, Granzotto 19, Djakoumppa 2, Varone 2. N.e Missanelli, Guzzoni, Candelori, Moretti. All. Corsolini: Massrhaoi 10, Reggiani 9, Russo, 12, Morra 5, Frigo 3, Baldelli 6, Scarsi 4, Hartmann. N.e. Carbonella, Buranella, Lisoni, Merli. All. Magagnoli Arbitri: Turello e Pulina LA SPEZIA – Grande impresa dellache di fronte a 400 spettatori (sugli spalti del PalaMariotti anche il sindaco Peracchini) batte, grande favorita alla vittoria in campionato. Coach Corsolini alla vigilia aveva detto di avere qualche arma perre in difficoltà le avversarie, ma sembrava un ’re le mani’ avanti visti infortuni e assenze pesanti.