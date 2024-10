Castelvetrano guarda Iddu, ma sui muri c’è solo Joker il film caro a Messina Denaro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Folla alla proiezione voluta dal Comune dopo il rifiuto dell’unico cinema, che ha tappezzato la città con il manifesto di un altro film: quello che evoca il criminale amato dal boss Repubblica.it - Castelvetrano guarda Iddu, ma sui muri c’è solo Joker il film caro a Messina Denaro Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Folla alla proiezione voluta dal Comune dopo il rifiuto dell’unico cinema, che ha tappezzato la città con il manifesto di un altro: quello che evoca il criminale amato dal boss

"Iddu" divide Castelvetrano - il film sul boss Matteo Messina Denaro sarà proiettato in teatro - Ora si aspetta di conoscere solo la data , «penso già domani con la distribuzione potremmo stabilirla, anche alla luce degli impegni che ci sono in teatro », spiega il sindaco di Castelvetrano , Giovanni Lentini. Superato questo dettaglio gli abitanti della città natale del boss defunto Matteo Messina Denaro potranno vedere il film 'Iddù ' nel loro comune. (Gazzettadelsud.it)

Sold out nel Trapanese per la "prima" del film "Iddu" su Messina Denaro. A Mazara del Vallo anche alcuni cittadini di Castelvetrano - . . Mazara del Vallo si trova a pochi chilometri da Castelvetrano. Nella serata di ieri a Mazara del Vallo il pubblico ha incontrato i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza e il protagonista Elio Germano , che interpreta Messina Denaro. L’anteprima del film Iddù sul boss Matteo Messina Denaro in provincia di Trapani ha fatto registrare il sold out sia nel capoluogo che ad Alcamo e Mazara del ... (Gazzettadelsud.it)

Striscia La Notizia - Castelvetrano non proietta il film su Messina Denaro : l’intervista di Stefania Petyx al proprietario del cinema - . Poi Stefania regala al primo cittadino i popcorn brandizzati con la scritta “La mafia è una me**a“, con l’auspicio che possano diventare un omaggio per tutti i cittadini di Castelvetrano che guarderanno “Iddu”. Il cinema Marconi di Castelvetrano, non proietterà “Iddu – L’ultimo padrino”, film sulla vita del boss Matteo Messina Denaro, di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con protagonisti ... (Metropolitanmagazine.it)