California, arrestato uomo armato durante comizio di Trump (Di lunedì 14 ottobre 2024) ''Probabilmente abbiamo evitato il terzo assassinio a Donald Trump''. Lo ha detto Chad Bianco, sceriffo della contea di Rivierside

California - uomo armato al comizio di Trump arrestato e poi rilasciato : "Aveva munizioni in macchina" - tycoon scampa al terzo attentato - Un uomo armato è stato arrestato al comizio di Donald Trump in California. Il potenziale killer Vem Miller aveva armi e munizioni in macchina, vale a dire una pistola, un fucile e un caricatore, ed è stato fermato al posto di controllo a Coachella. L'uomo si era presentato con un falso accredito per .

Arrestato uomo armato durante comizio Trump in California - Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas è stato fermato mentre arrivava a bordo di un Suv nero nei pressi del comizio ed è stato arrestato per possesso illegale di un'arma da fuoco e di un caricatore ad alta capacità . Miller è stato rilasciato su cauzione e dovrà presentarsi in tribunale il 2/1. Un uomo armato di un fucile e di una pistola carica è stato arrestato dagli agenti dello sceriffo schierati ...

Usa - uomo con armi arrestato fuori da comizio Trump in California - Il sospetto, un 49enne residente a Las Vegas, era alla guida di un Suv nero che è stato fermato dagli agenti assegnati al comizio di Coachella, a est di Los Angeles, ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo della contea di Riverside in un comunicato. Un uomo originario del Nevada è stato arrestato a un controllo di sicurezza fuori da un comizio di Donald Trump sabato sera nel deserto della ...