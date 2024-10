Borgo San Lorenzo: tenta di fuggire dai carabinieri con la droga nascosta in auto. Arrestato (Di lunedì 14 ottobre 2024) primi accertamenti hanno consentito di appurare che il conducente, di nazionalità marocchina, era alla guida dell’auto senza aver mai conseguito la patente, oltre ad essere visibilmente ubriaco L'articolo Borgo San Lorenzo: tenta di fuggire dai carabinieri con la droga nascosta in auto. Arrestato proviene da Firenze Post. .com - Borgo San Lorenzo: tenta di fuggire dai carabinieri con la droga nascosta in auto. Arrestato Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) primi accertamenti hanno consentito di appurare che il conducente, di nazionalità marocchina, era alla guida dell’senza aver mai conseguito la patente, oltre ad essere visibilmente ubriaco L'articoloSandidaicon lainproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calici d'arte : "Lorenzo Vitturi | Borgo Roma. Paesaggio in transizione" - Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Verona, e sostenuto da Strategia. . . . Un racconto dei progetti espositivi di EARTH Foundation accompagnato da un calice di vino. Durante la visita guidata esploreremo la mostra Lorenzo Vitturi. Borgo Roma. Paesaggio in transizione. (Veronasera.it)

Borgo San Lorenzo : trovato morto nel bosco il cercatore di funghi disperso. Era in zona impervia - L'uomo è stato rintracciato, ormai cadavere, dall'unità cinofila dei vigili del fuoco. . Le ultime speranze di ritrovare vivo il cercatore di funghi di 80 anni, disperso da ieri, sabato 28 settembre 2024, sono svanite intorno alle 19,30 di oggi, domenica 29 settembre. Difficile il suo recupero L'articolo Borgo San Lorenzo: trovato morto nel bosco il cercatore di funghi disperso. (Firenzepost.it)

Scomparso 80enne a Borgo San Lorenzo : si cerca nel bosco vicino casa - (Notizia in aggiornamento) . L’uomo abitualmente si recava anche nel bosco vicino per la ricerca di funghi, che risulta molto impervio per la forte pendenza: i vigili del fuoco hanno attivato immediatamente la squadra di terra che ha fatto una ricognizione su questa zona. Sul posto sono presenti anche i carabinieri e il personale volontario del soccorso alpino. (Corrieretoscano.it)