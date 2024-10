"Basta fake news: il vino non fa male". Bruno Vespa difende il comparto e chiama a raccolta gli scienziati in Puglia (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Il vino fa male alla salute? Questa è una stupidaggine assoluta». A prendere le difese del settore è il giornalista Bruno Vespa, a margine della presentazione della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, che si è tenuta a Roma lo scorso 13 ottobre. Vespa ha anche annunciato che il prossimo 26 e 27 ottobre nella Masseria Li Reni di Manduria, contestualmente ai festeggiamenti per i dieci anni dell’azienda vitivinicola Vespa Vignaioli per Passione, ospiterà un convegno con scienziati di alto livello sull’argomento vino e salute. «Esistono centinaia di studi che dimostrano il contrario: il vino non solo non fa male, ma – in particolare il rosso – in piccole quantità fa bene al cuore. Gamberorosso.it - "Basta fake news: il vino non fa male". Bruno Vespa difende il comparto e chiama a raccolta gli scienziati in Puglia Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Ilfaalla salute? Questa è una stupidaggine assoluta». A prendere le difese del settore è il giornalista, a margine della presentazione della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, che si è tenuta a Roma lo scorso 13 ottobre.ha anche annunciato che il prossimo 26 e 27 ottobre nella Masseria Li Reni di Manduria, contestualmente ai festeggiamenti per i dieci anni dell’azienda vitivinicolaVignaioli per Passione, ospiterà un convegno condi alto livello sull’argomentoe salute. «Esistono centinaia di studi che dimostrano il contrario: ilnon solo non fa, ma – in particolare il rosso – in piccole quantità fa bene al cuore.

