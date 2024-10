Anticipazionitv.it - Amici news, Alessandra Celentano parla del suo ex marito: chi è e perché si sono lasciati

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ha volutore di un argomento che non riguarda la scuola dima bensì del suo ex, soffermandosi sui motivi per cui il loro matrimonio è terminato. Lo ha fatto raccontandosi nello studio televisivo di La volta buona. Incalzata da una serie di domande, la ballerina professionista e insegnante didi Maria De Filippi racconta la separazione da Angelo Trementozzi. E tra gli annessi motivi legati alla fine del matrimonio non mancano dichiarazioni sulla mancata maternità.si racconta edella fine del matrimonio, in risposta ai quesiti di Caterina Balivo in una nuova puntata di La volta buona (trasmissione in onda sulle reti Rai)si palesa senza filtri.