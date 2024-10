Wta Ningbo 2024: Errani vince in tre set e accede al tabellone principale (Di domenica 13 ottobre 2024) Sara Errani supera le qualificazioni ed entra nel tabellone principale del Wta 500 di Ningbo 2024. Nel turno decisivo del tabellone cadetto, la veterana azzurra ha battuto un’altra cinese, Ma Yexin, con il punteggio di 6-0 4-6 6-4 in un’ora e 49 minuti di incontro. Al primo turno aveva invece superato in due set Gao Xinyu. Dopo un primo set dominato con tanto di bagel rifilato all’avversaria, nel secondo parziale la padrona di casa è riuscita a trovare le giuste contromisure rientrando così in partita. Nel set decisivo arriva il break in ogni game giocato eccetto il nono, che alla fine fa la differenza e consente la vittoria ad Errani. Wta Ningbo 2024: Errani vince in tre set e accede al tabellone principale SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sarasupera le qualificazioni ed entra neldel Wta 500 di. Nel turno decisivo delcadetto, la veterana azzurra ha battuto un’altra cinese, Ma Yexin, con il punteggio di 6-0 4-6 6-4 in un’ora e 49 minuti di incontro. Al primo turno aveva invece superato in due set Gao Xinyu. Dopo un primo set dominato con tanto di bagel rifilato all’avversaria, nel secondo parziale la padrona di casa è riuscita a trovare le giuste contromisure rientrando così in partita. Nel set decisivo arriva il break in ogni game giocato eccetto il nono, che alla fine fa la differenza e consente la vittoria ad. Wtain tre set ealSportFace.

Tabellone Wta 500 Ningbo 2024: risultati e accoppiamenti con Paolini

Tabellone WTA Ningbo 2024: Jasmine Paolini prima testa di serie, anche Zheng e Navarro in gara TABELLONE WTA 500 NINGBO 2024 Paolini (ITA) [1]-Bye Boulter (GBR)-Qualificata/Lucky Loser Xiyu Wang (CHN) [WC]-Qualificata/Lucky Loser Shnaider-Badosa (ESP) [8] Navarro (USA) [3]-Bye Siniakova (CZE)-Linette (POL) Dolehide (USA)-Putintseva (KAZ) Y. Dal 2015 al 2022 non si è disputato, poi ha ripreso quota nel 2023, anno in cui è rientrato dalla porta di servizio.

Sara Errani avanza nelle qualificazioni a Ningbo: Gao liquidata, a una vittoria dal tabellone principale La numero 88 del mondo ha saputo liquidare la numero 170 del ranking WTA servendo il 77% di prime contro il 46% della rivale (61% di punti con la prima palla), salvando due palle break su 5 e concretizzandone sei su otto. La 37enne partirà con i favori del pronostico, ma dovrà prestare la massima attenzione a un'avversaria che potrebbe esaltarsi di fronte al proprio pubblico.