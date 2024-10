Usa, uomo con armi arrestato fuori da comizio Trump in California (Di domenica 13 ottobre 2024) Un uomo originario del Nevada è stato arrestato a un controllo di sicurezza fuori da un comizio di Donald Trump sabato sera nel deserto della California meridionale. Nel suo veicolo sono stati trovati un fucile da caccia, una pistola carica e munizioni. Il sospetto, un 49enne residente a Las Vegas, era alla guida di un Suv nero che è stato fermato dagli agenti assegnati al comizio di Coachella, a est di Los Angeles, ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo della contea di Riverside in un comunicato. L’uomo è stato arrestato perché sospettato di possedere un’arma da fuoco carica e di possedere un caricatore ad alta capacità, ha dichiarato il dipartimento. “Questo incidente non ha avuto ripercussioni sulla sicurezza dell’ex presidente Trump o dei partecipanti all’evento”, si legge nel comunicato. Lapresse.it - Usa, uomo con armi arrestato fuori da comizio Trump in California Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Unoriginario del Nevada è statoa un controllo di sicurezzada undi Donaldsabato sera nel deserto dellameridionale. Nel suo veicolo sono stati trovati un fucile da caccia, una pistola carica e munizioni. Il sospetto, un 49enne residente a Las Vegas, era alla guida di un Suv nero che è stato fermato dagli agenti assegnati aldi Coachella, a est di Los Angeles, ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo della contea di Riverside in un comunicato. L’è statoperché sospettato di possedere un’arma da fuoco carica e di possedere un caricatore ad alta capacità, ha dichiarato il dipartimento. “Questo incidente non ha avuto ripercussioni sulla sicurezza dell’ex presidenteo dei partecipanti all’evento”, si legge nel comunicato.

