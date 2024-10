Un conto bancario quasi in rosso : l’inesorabile discesa di Lapo Elkann (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo la chiusura della sua azienda di occhiali per l’erede della famiglia Agnelli continua il momento di difficoltà finanziaria Recenti sviluppi di un’indagine più ampia condotta dalla Procura di Torino, hanno messo in luce una situazione finanziaria allarmante per Lapo Elkann, erede della dinastia Agnelli. La Guardia di Finanza infatti ha rinvenuto un saldo di soli 1.200 euro nei suoi conti correnti italiani, una cifra che evidenzia la precarietà della sua situazione economica. Momento difficile per Lapo Elkann – Cityrumors,.it -. Ansa foto Dopo 17 anni di attività l’assemblea dei soci aveva deliberato lo scioglimento e la liquidazione dell’azienda di occhiali fondata nel 2007, che non chiudeva un bilancio in attivo dal 2016. Cityrumors.it - Un conto bancario quasi in rosso : l’inesorabile discesa di Lapo Elkann Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo la chiusura della sua azienda di occhiali per l’erede della famiglia Agnelli continua il momento di difficoltà finanziaria Recenti sviluppi di un’indagine più ampia condotta dalla Procura di Torino, hanno messo in luce una situazione finanziaria allarmante per, erede della dinastia Agnelli. La Guardia di Finanza infatti ha rinvenuto un saldo di soli 1.200 euro nei suoi conti correnti italiani, una cifra che evidenzia la precarietà della sua situazione economica. Momento difficile per– Cityrumors,.it -. Ansa foto Dopo 17 anni di attività l’assemblea dei soci aveva deliberato lo scioglimento e la liquidazione dell’azienda di occhiali fondata nel 2007, che non chiudeva un bilancio in attivo dal 2016.

