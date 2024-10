Tutti in piazza per la storica ’castagnata’ di Servigliano (Di domenica 13 ottobre 2024) Promossa da Rione Porta Marina oggi torna in piazza Roma nel cuore di Servigliano la ‘Castagnata’, manifestazione giunta quest’anno alla sua 45esima edizione. Si tratta di uno degli aventi di richiamo autunnali più noti e partecipati dell’entroterra fermano, sia perché piazza Roma sempre ben arredata è un luogo naturale destinato agli incontri dove si riversano famiglie, adulti, giovani e amici per trascorrere qualche ora in serenità gustando caldarroste e piatti della tradizione. "Questa manifestazione è nata nel 1979 ed è stata sempre celebrata con entusiasmo – racconta Mirko Berdini, console di Porta Marina – per noi è una sorta di rito di passaggio che segna la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, un modo per ritrovarsi e festeggiare. Ilrestodelcarlino.it - Tutti in piazza per la storica ’castagnata’ di Servigliano Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Promossa da Rione Porta Marina oggi torna inRoma nel cuore dila ‘Castagnata’, manifestazione giunta quest’anno alla sua 45esima edizione. Si tratta di uno degli aventi di richiamo autunnali più noti e partecipati dell’entroterra fermano, sia perchéRoma sempre ben arredata è un luogo naturale destinato agli incontri dove si riversano famiglie, adulti, giovani e amici per trascorrere qualche ora in serenità gustando caldarroste e piatti della tradizione. "Questa manifestazione è nata nel 1979 ed è stata sempre celebrata con entusiasmo – racconta Mirko Berdini, console di Porta Marina – per noi è una sorta di rito di passaggio che segna la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, un modo per ritrovarsi e festeggiare.

