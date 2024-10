Tragedia sfiorata sulla Pontina | 80enne contromano per chilometri bloccato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Momenti di paura, dove un uomo di 80 anni ha percorso diversi, mettendo in pericolo la vita di molti automobilisti. L’episodio è avvenuto all’altezza di Spinaceto, in direzione Pomezia, quando alle prime luci dell’alba diversi pendolari hanno dovuto schivare un’auto che viaggiava nella direzione opposta. “Alle 5:45 ho rischiato un frontale”, racconta una pendolare. “Un’auto procedevacreando panico. Spero non abbia causato incidenti.” L’allarme è stato lanciato immediatamente, con decine di segnalazioni arrivate al numero unico delle emergenze. Gli agenti dellalocale di Roma Capitale, intervenuti rapidamente, sono riusciti a bloccare il veicolo. Alla guida c’era un uomo di 80 anni, che procedeva nella direzione opposta su una strada a scorrimento veloce.