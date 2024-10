Terribile incidente frontale a Frosinone, schianto fra due auto: un morto e un ferito grave (Di domenica 13 ottobre 2024) Paura nel Frusinate, al confine con la provincia pontina, dove due automobili si sono scontrate questa mattina: un uomo morto sul colpo, ferito gravemente un 35enne. Fanpage.it - Terribile incidente frontale a Frosinone, schianto fra due auto: un morto e un ferito grave Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Paura nel Frusinate, al confine con la provincia pontina, dove duemobili si sono scontrate questa mattina: un uomosul colpo,mente un 35enne.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cantiano - tragedia all'uscita della galleria sulla Flaminia : schianto fra tre mezzi - morto un 59enne - un ferito è gravissimo - CANTIANO - Incidente mortale a Cantiano, questa mattina, intorno alle 7.30. Chiusa temporaneamente la Flaminia. Nello schianto sulla Statale 3, avvenuto in una semicurva all'uscita di una... (Corriereadriatico.it)

Sparatoria a Crotone : morto un pizzaiolo e ferito un poliziotto - indagini in corso - Un uomo il cui nome sarebbe Francesco Chimirri è deceduto in una sparatoria avvenuta a Crotone intorno alle 15 di pomeriggio di oggi lunedì 7 ottobre. Un poliziotto è invece rimasto gravemente ferito dopo l'inseguimento in auto e la conseguente colluttazione finita in tragedia. (Fanpage.it)

Fuoristrada precipita per 20 metri in una scarpata : un morto e un ferito gravissimo - Drammatico incidente all'alba di mercoledì mattina sulle colline di Casola Valsenio, al confine con la Toscana. . Erano da poco passate le 7 quando un fuoristrada Mahindra, sul quale viaggiavano due cacciatori, mentre viaggiava su una strada privata - una traversa della Casolana - è precipitato in. (Ravennatoday.it)