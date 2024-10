Inter-news.it - Spalletti si spiega con Inzaghi: dichiarazioni ‘fraintese’ – TS

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lucianoha telefonato a Simoneper esprimergli il proprio dispiacere in seguito all’interpretazione che si è fatta delle sue parole sul ‘non continuare a rispondere alle telefonate’. L’ANTEFATTO – Luciano, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, ha telefonato personalmente all’allenatore dell’Inter Simoneper chiarire una vicenda dalla forte eco mediatica. Il riferimento è alle parole pronunciate negli scorsi giorni dall’ex tecnico nerazzurro, espressosi in questi termini sulla vicenda delle intercettazioni che dimostrando vari contatti telefonici trae l’esponente della curva nord Marco Ferdico: «Non ho mai vissuto situazioni come quelle di Simonein carriera, né quando allenavo a Milano, né in altri momenti della mia carriera. Nessuno mi ha mai chiamato per questo tipo di cose, mi sorprende questa cosa.