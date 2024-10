Inter-news.it - Spalletti: «Io voglio bene a Inzaghi! Mie parole strumentalizzate»

(Di domenica 13 ottobre 2024)si esprime sulla faccenda ultras e le sue dichiarazioni nei confronti di Simone. Il CT ha condiviso ancora il suo pensiero, dopo averlo fatto al TG1. STRUMENTALIZZATA – Luciano, su Rai Sport, ritorna sulla vicenda con Simone: «Nulla da chiarire. Ho soltanto da spiegare quello di cui ho risposto. Mi è stata fatta una domanda su una situazione e io rispondo per come mi comporterei io. Poi che sia stata strumentalizzata è un problema di altri, che ci hanno voluto metteresopra. O che ci sia questa situazione che sta vivendo lui, il che mi dispiace tantissimo. Io gli, comea tutti gli altri colleghi. Non sono invidioso, ho risposto per quello che riguarda come mi comporterei in certe situazioni. Nulla da chiarire».