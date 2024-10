Sarah Paulson ammette: "Non sono molto brava a staccarmi dai miei personaggi" (Di domenica 13 ottobre 2024) La star di American Horror Story ha raccontato di non essere troppo sciolta nel lasciare andare i ruoli che interpreta. Sarah Paulson vorrebbe imparare a lasciarsi alle spalle con più facilità i personaggi che interpreta sullo schermo. Intervistata da Deadline, l'attrice ha ammesso di non essere molto brava a lasciare andare i ruoli ai quali si avvicina. Tra le più acclamate attrici sul grande e piccolo schermo, Sarah Paulson fatica a scrollarsi di dosso i personaggi che le vengono affidati, come ha raccontato nel corso dell'intervista in relazione alla propria carriera. Difficoltà "Vorrei poter dire di essere una di quelle persone che sa come separare. Non sono il tipo di persona che può fare una scena particolarmente straziante o affrontare Movieplayer.it - Sarah Paulson ammette: "Non sono molto brava a staccarmi dai miei personaggi" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La star di American Horror Story ha raccontato di non essere troppo sciolta nel lasciare andare i ruoli che interpreta.vorrebbe imparare a lasciarsi alle spalle con più facilità iche interpreta sullo schermo. Intervistata da Deadline, l'attrice ha ammesso di non esserea lasciare andare i ruoli ai quali si avvicina. Tra le più acclamate attrici sul grande e piccolo schermo,fatica a scrollarsi di dosso iche le vengono affidati, come ha raccontato nel corso dell'intervista in relazione alla propria carriera. Difficoltà "Vorrei poter dire di essere una di quelle persone che sa come separare. Nonil tipo di persona che può fare una scena particolarmente straziante o affrontare

